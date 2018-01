Geen concrete doelstelling voor TeamNL

Chef de mission Jeroen Bijl van TeamNL waagde zich op Papendal tijdens de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea niet aan een concrete doelstelling. ,,Als je het dan hebt over het aantal medailles, is dat altijd lastig na onze successen bij Sotsji 2014”, doelde hij op de recordoogst in Rusland (24 keer eremetaal voor Oranje).

,,Ik denk dat we weer een heel goede ploeg hebben, die opnieuw volop gaat meedoen om de medailles. Waar ik in elk geval naar uitkijk, is het totale verhaal van de sport die we in Pyeongchang gaan meemaken. Daar bedoel ik ook mee: de strijd die mooie verhalen met zich meebrengt. Natuurlijk moet dat ook worden vertaald in medailles. Maar ik verwacht dat we heel mooie sport gaan zien. Dat kan ook een vierde plek zijn. Ik reken erop dat wij als TeamNL volop gaan bijdragen aan de geweldige verhalen die bij de Olympische Spelen ontstaan.”

Bijl, die nog wel zijn ondergrens herhaalde van twaalf medailles, kreeg bijval van Arie Koops, de technisch directeur van schaatsbond KNSB. ,,Als we allemaal heel terugkomen en iedereen heeft zijn eigen optimale prestatie geleverd, dan zijn wij tevreden. En hoeveel medailles we dan hebben behaald, zien we achteraf wel”, zei Koops, die evenals Bijl na Pyeongchang 2018 vertrekt.

Jeroen Otter, bondscoach van de shorttrackploeg, hield zich eveneens op de vlakte. ,,Iedereen uit onze ploeg moet gewoon het beste uit zichzelf halen. Ze willen allemaal met een medaille naar huis. En wie op verscheidene onderdelen uitkomt, wil met meerdere olympische plakken naar huis. Zo simpel is het.”