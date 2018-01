Goffin naar tennistoernooi Rotterdam

David Goffin doet in februari mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Belg is de vierde speler uit de top tien van de wereld die zijn deelname aan het evenement in Rotterdam heeft toegezegd. Goffin is op dit moment de nummer 7. Eerder legde toernooidirecteur Richard Krajicek al Grigor Dimitrov (3), Alexander Zverev (4) en Stan Wawrinka (9) vast.

Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk is ook van de partij, net als de Nederlander Robin Haase. Vier plekken worden op een later moment ingevuld door middel van wildcards. Wie die krijgen, is nu nog niet bekend.

,,We zijn trots op het deelnemersveld. Het is in de breedte zeer sterk, met een aantal van de huidige wereldtoppers als blikvangers. Dat Goffin na zijn topjaar in 2017 ook naar Rotterdam komt is goed nieuws voor de fans”, aldus Krajicek.