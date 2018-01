Haase start tennisjaar met zege

Tennisser Robin Haase is het seizoen begonnen met een overwinning in het Indiase Pune. De Hagenaar versloeg op het Maharashtra Open in de eerste ronde de Sloveen Blaz Kavcic: 7-6 (6) 7-5. Haase voorkwam met een break in de twaalfde game dat ook de tweede set in een tiebreak zou eindigen. De partij duurde ruim twee uur.

De volgende tegenstander van Haase is Nicolas Jarry. De dertigjarige Chileen was in de eerste ronde te sterk voor de Spanjaard Pablo Andujar. Haase is de nummer 42 van de wereldranglijst, Jarry de nummer 113.