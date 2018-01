Houston Rockets enkele weken zonder Harden

James Harden kan de komende weken niet basketballen. De topscorer van de NBA heeft een hamstringblessure, meldt zijn club Houston Rockets. Harden liep de blessure zondag op in de wedstrijd tegen Los Angeles Lakers.

Harden maakt dit seizoen tot dusverre gemiddeld 32,3 punten per wedstrijd en is een belangrijke kandidaat voor de titel van beste speler (MVP Award).

Houston Rockets begon sterk aan het seizoen, maar met vijf nederlagen in de laatste zes duels is de ploeg gezakt naar de tweede positie in de stand van de Western Conference.