Muguruza geeft in Brisbane op met kramp

Het nieuwe jaar is teleurstellend begonnen voor Garbiñe Muguruza. De Spaanse tennisster gaf dinsdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Brisbane op omdat ze te veel last had van kramp.

Muguruza, de nummer twee van de wereld, won de eerste set van Aleksandra Krunic. De Servische pakte de tweede set in een tiebreak, waarna het voor Muguruza misging bij een voorsprong van 2-1 in de beslissende set. Ze liet zich nog wel behandelen, maar verder spelen ging niet meer.

Muguruza, die de baan in tranen verliet, kan door de vroege uitschakeling de eerste plaats op de wereldranglijst voorlopig niet overnemen van de Roemeense Simona Halep. ,,Ik heb niet heel vaak last van kramp. De laatste keer was volgens mij tijdens de Australian Open. Misschien komt het door de hitte, ik weet het niet precies”, aldus Muguruza.