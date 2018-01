Achtereekte grijpt mis op massastart

Carlijn Achtereekte heeft bij de EK afstanden in Kolomna net naast een medaille gegrepen op de massastart. De 27-jarige schaatsster van Team LottoNL-Jumbo kon in de eindsprint net geen podiumplaats afdwingen. De Italiaanse Francesca Lollobrigida won, gevolgd door haar landgenote Francesca Bettrone en de Oostenrijkse Vanessa Herzog.

Achtereekte kwam als vierde over de finish, maar belandde op basis van het aantal behaalde punten in de tussensprints op de achtste plek. Annouk van der Weijden, die ongeveer halverwege de wedstrijd onderuit ging en daarna kansloos was voor de eindzege, eindigde op de vijfde plek.

Bondscoach Geert Kuiper heeft Irene Schouten, afwezig in Kolomna, en Van der Weijden voor de olympische massastart in februari in Zuid-Korea aangewezen. Van der Weijden rijdt bij Pyeongchang 2018 ook de 5000 meter. Achtereekte komt uit op de olympische 3000 meter.