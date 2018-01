Kasai maakt zich op voor achtste Winterspelen

De Japanse skispringer Noriaki Kasai mag zich opmaken voor zijn achtste deelname aan de Olympische Winterspelen en zal daarmee een record vestigen. De 45-jarige Kasai is opgenomen in het Japanse team voor de Spelen van Pyeongchang, die op 9 februari beginnen. Hij deelde het vorige record van zeven deelnames met de Russische rodelaar Albert Demtsjenko.

Kasai veroverde vier jaar geleden in Sotsji nog zilver op de grote schans en brons met het Japanse team. In Lillehammer 1994 behaalde hij zilver met het team. Zijn debuut was in 1992 in Albertville.