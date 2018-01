Shorttracktitels voor Breeuwsma en Van Kerkhof

Daan Breeuwsma heeft zondag in Thialf de nationale shorttracktitel behaald. De Fries eindigde op de afsluitende superfinale over 3000 meter als tweede achter Adwin Snellink. Eerder had Breeuwsma de 1000 meter gewonnen en was hij op de 500 meter als tweede over de finish gekomen.

In het eindklassement bleef Breeuwsma Itzhak de Laat voor. De Laat had de 1500 meter op zijn naam geschreven. Het brons ging naar Jasper Brunsmann, winnaar van de 500 meter.

Het is de eerste titel voor Breeuwsma, die vorig jaar in Amsterdam nog genoegen moest nemen met de tweede plaats achter Dylan Hoogerwerf. Sjinkie Knegt liet de 3000 meter lopen vanwege een liesblessure die hij eerder op zondag op de 500 meter opliep.

,,Het is mooi dat ik eindelijk eens aan het langste eind trek. Ik heb het nu laten zien, op het juiste moment. Nu moet ik doorbouwen naar de Olympische Spelen”, zei Breeuwsma.

Bij de vrouwen ging de winst in het eindklassement zondag naar Yara van Kerkhof, die domineerde in Heerenveen. De 27-jarige geboren Zoetermeerse was de beste op liefst drie afstanden, de 500, de 1000 en de 3000 meter. Avalon Aardoom, die de 1500 meter op haar naam schreef, werd tweede. Brons was er voor Lara van Ruijven.

Suzanne Schulting deed niet mee in Thialf. De titelverdedigster is ziek.