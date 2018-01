Villas-Boas crasht in Dakar

Aan het debuut van de Portugese voetbaltrainer André Villas-Boas in de Dakar Rally is in de vierde etappe een hardhandig einde gekomen. De voormalig coach van onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur en Zenit Sint-Petersburg crashte met zijn Toyota in de woestijnproef van en naar San Juan de Marcona in Peru.

,,Bij het nemen van een duin maakte de wagen een sprong, om enkele meters verder hard op de neus te landen. André is met een rugblessure naar het ziekenhuis gebracht”, vertelde zijn teammanager Jean-Marc Fortin. ,,Dit is jammer, niet in het minst voor André, die bij zijn debuut in de Dakar echt goed bezig was.”