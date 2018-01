Gefrustreerde Djokovic blijft hannesen met arm

Tennisser Novak Djokovic blijft sukkelen met zijn elleboog. De voormalige nummer één van de wereld had bij zijn verlies in de vierde ronde van de Australian Open tegen het Zuid-Koreaanse talent Chung Hyeon nog steeds veel pijn in de arm waarmee hij slaat en serveert. ,,Ik voelde het de hele wedstrijd, de elleboog is jammer genoeg nog niet helemaal in orde”, zegt Djokovic in Melbourne.

De dertigjarige Serviër droeg een drukverband om zijn geblesseerde arm en de pijn viel van zijn gezicht af te lezen. ,,Het was allemaal nog net te behappen maar het had zeker invloed op mijn service.”

Djokovic brak vorig jaar zijn seizoen af na Wimbledon vanwege de elleboogblessure. Die bleek hardnekkiger dan gedacht en de twaalfvoudig grandslamwinnaar stelde zijn terugkeer op de tennisbaan enkele keren uit. ,,Het is erg frustrerend dat het na zo’n lange herstelperiode nog steeds niet geheeld is”, vertelt Djokovic die onvoorbereid naar Melbourne kwam.

,,Ik ga nu kijken met mijn medische team wat het beste is. Misschien moet ik toch weer een rustperiode inlassen.”