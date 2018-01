Holdener troeft Vonn af op combinatie

Skiester Wendy Holdener heeft de overwinning gepakt op de combinatiewedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide. De Zwitserse regerend wereldkampioene op deze discipline greep de macht in de afsluitende slalom en maakte daarin haar achterstand van 0,71 seconde op Lindsey Vonn ruimschoots goed. Het is de enige combinatie voorafgaand aan de Olympische Spelen volgende maand in Pyeongchang.

Vonn had met 1.11,84 de beste tijd neergezet op de afdaling. Ze was 0,60 seconde sneller dan de Italiaanse Federica Brignone en 0,65 dan de Noorse Ragnhild Mowinckel.

Op de slalom kon de Amerikaanse echter niet tippen aan de tijd (2.01,18) die Holdener had neergezet. Vonn eindigde als vierde achter de Zwitserse. De Italiaanse Marta Bassino werd op 1,55 seconde tweede en de Slowaakse Ana Bucik zat daar nog eens een honderdste van een seconde achter.