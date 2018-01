Norén leidt, Woods stijgt in La Jolla

De Zweedse golfer Alexander Norén heeft in de derde ronde de koppositie gepakt op het Farmers Open. Hij ging in het Amerikaanse La Jolla, nabij San Diego, rond in 69 slagen. Daarmee bleef de 35-jarige Norén drie onder par. Hij produceerde in zijn rondgang een eagle, drie birdies en een dubbele bogey.

Norén, die negen overwinningen op de Europese Tour op zijn naam heeft staan, zegevierde nog nooit bij een toptoernooi in de Verenigde Staten. Met zijn totaalscore van 205 slagen, elf onder par, heeft hij een voorsprong van één slag op Ryan Palmer. De Amerikaan, leider na de tweede ronde, moest op dag drie genoegen nemen met een score van 73 slagen.

Tiger Woods, de zevenvoudige winnaar, zette een derde ronde neer van 70 slagen. Daarmee steeg de 42-jarige Amerikaan, die in de afgelopen jaren veel blessureleed moest overwinnen, van de 65e naar de 39e plaats. Hij maakt in Californië zijn rentree op de PGA-Tour.