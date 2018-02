Hockeyers van 0-3 naar 3-3 tegen Australië

De Nederlandse hockeyers hebben in de derde van vier oefeninterlands tegen Australië op het nippertje een nederlaag voorkomen. Oranje knokte zich in Perth terug van een achterstand van 3-0 en hield de wereldkampioen op een gelijkspel: 3-3. De eerste confrontatie was ook al met dezelfde cijfers afgesloten, de ploeg van bondscoach Max Caldas won het tweede duel van de winterstage met 3-2.

De ‘Kookaburras’ stonden halverwege met 2-0 voor en in het derde kwart viel ook de 3-0. Oranje kwam echter sterk terug, met doelpunten van Mirco Pruyser, Thijs van Dam en Thierry Brinkman. De hockeyers van Caldas waren zelfs nog heel dicht bij de winst, maar de 4-3 van Brinkmann viel vlak nadat de zoemer al was afgegaan, ten teken dat de wedstrijd voorbij was.

Australië en Nederland treffen elkaar zaterdag voor de vierde en laatste keer, opnieuw in Perth.