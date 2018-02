Poetin juicht uitspraak sporttribunaal toe

Ruslands president Vladimir Poetin staat volledig achter de uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS, dat de schorsing wegens doping van 28 olympische atleten uit het land ophief. ,,We kunnen uiteraard niet anders dan blij zijn”, zo verklaarde hij. ,,Dit bevestigt wat wij altijd al hebben gezegd: het merendeel van onze atleten gebruikt geen doping.”

Wel voegde de president eraan toe dat zijn land samen met antidopingbureau WADA de strijd tegen de verboden middelen intensief moet voortzetten. ,,Die verantwoordelijkheid nemen wij ook op ons. Er is nog veel werk te doen. We gaan onze anti-dopingprogramma’s intensiveren en doen dat in samenwerking met de internationale organisaties.”

Rusland heeft altijd ontkend dat er een door de staat gestuurd dopingprogramma is geweest. WADA en IOC achten dat echter bewezen.