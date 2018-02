Caljouw en Mahulette winnen NK badminton

Badmintonners Mark Caljouw en Gayle Mahulette hebben bij de Nederlandse kampioenschappen hun nationale titels geprolongeerd. Caljouw won in de Topsporthal in Almere de finale van de als tweede geplaatste Nick Fransman. De beslissing viel pas na een spannende derde game: 21-13 14-21 23-21. Het is de tweede Nederlandse titel voor de 23-jarige Caljouw.

Ook Mahulette was in Almere voor de tweede keer op rij de beste. De 24-jarige Arnhemse had drie games nodig tegen de als tweede geplaatste Soraya de Visch Eijbergen: 21-15 15-21 21-15. Voor Mahulette was het de derde keer dat ze Nederlands kampioen werd. Eerder pakte ze de titel in 2014. De Visch Eijbergen was de beste in 2015 en 2016.

Selena Piek en Cheryl Seinen veroverden de titel in het vrouwendubbel. Jelle Maas en Robin Tabeling waren het beste dubbel bij de mannen.