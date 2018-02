Huiselijk ongeluk houdt Bardet uit Andalusië

De Franse wielrenner Romain Bardet heeft zich moeten afmelden voor de Ruta del Sol. De nummer drie van de laatste Tour de France heeft tijdens een ongelukje in huis verwondingen opgelopen aan zijn linkeronderarm. Bardet liep een snee op, die met een paar hechtingen moest worden dichtgemaakt. Ook beschadigde de klimmer van AG2R een spier.

Op advies van de artsen draagt Bardet voor twee weken een spalk om zijn linkerarm. De Fransman heeft zijn programma daarom moeten omgooien. ,,Het is nooit fijn om geblesseerd te raken, zeker niet thuis”, zei Bardet, die niet vertelde wat er precies is gebeurd. ,,Deze blessure is meer beschamend dan serieus. Het is vervelend, maar niet meer dan een kleine tegenslag.”

Bardet geldt als de Franse hoop voor de Tour de France. De 27-jarige klimmer eindigde de afgelopen vier jaar steeds in de top tien. In 2016 werd hij tweede, vorig jaar derde. De laatste drie jaar won Bardet ook steeds een etappe in de Tour.