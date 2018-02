Van Gelder niet meer in turnselectie

BEEKBERGEN (ANP)- Turner Yuri van Gelder maakt niet langer deel uit van de Nederlandse turnselectie. Bondscoach Bram van Bokhoven heeft tien turners aangewezen met wie hij gaat werken richting Olympische Spelen van Tokio 2020. De selectie volgt op de zogenoemde nationale test die zaterdag plaatsvond.

Acht turners maken deel uit van het kernteam Tokio (KTT): Anthony van Assche, Michel Bletterman, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Epke Zonderland. Rick Jacobs is voorlopig het enige lid van het zogenoemde instroomteam, Boudewijn de Vries vormt het specialistenteam.

Gymnastiekbond KNGU meldt met Van Gelder te gaan praten over zijn programma. De bond ,,erkent de kwaliteiten van Yuri op de ringen en zijn bijdrage in de afgelopen jaren. Vanuit dat perspectief wordt samen met Yuri gekeken naar een individueel traject via de World Cupwedstrijden dit jaar.”

Van Gelder werd in 2016 bij de Spelen van Rio naar huis gestuurd onder meer omdat hij de gedragsregels had overtreden. Zo was hij de avond nadat hij zich had gekwalificeerd voor de ringenfinale tot diep in de nacht op stap geweest. Na de Spelen vond hij in Hassan Zaazouz een nieuwe trainer, maar Van Gelder plaatste zich niet voor de WK van 2017.

Bij de keuze van het kernteam van acht turners is gekeken naar de geleverde prestaties en de inpasbaarheid binnen het team in aanloop naar Tokio 2020. Aan het einde van het jaar is er een nieuwe test waar turners die nu zijn afgevallen zich in de selectie kunnen turnen. Het achttal vormt ook de voorlopige EK-trajectselectie. De EK zijn begin augustus in Glasgow. Ervoor zijn nog twee kwalificatiemomenten waaronder de NK.