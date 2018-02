Nederland blijft tweede in medaillestand

De Nederlands equipe behoudt na de tweede wedstrijddag op de Olympische Spelen in Pyeongchang de tweede plaats in het medailleklassement met twee gouden, twee zilveren en één bronzen medaille, vijf stuks in totaal. Schaatser Sven Kramer bracht de tweede gouden plak binnen met zijn triomf op de 5000 meter.

Duitsland blijft eerste in de medaillespiegel met drie keer goud en één keer brons. Noorwegen is de nummer drie met één keer goud, vier keer zilver en drie keer brons. Het Scandinavische land vergaarde op de tweede dag vier medailles – drie bij het langlaufen en één bij het schaatsen – en heeft er al acht in totaal.