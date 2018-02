Visser stelt keuzemoment nog even uit

Atlete Nadine Visser weet dat het keuzemoment eraan komt voor haar. Ze geldt als een geduchte meerkampster, maar op horden is de wereldtop in zicht. ,,Het moment om te kiezen zal een keer komen, maar het is nu nog niet aan de orde. Nu richt ik me op de 60 meter horden bij de WK indoor.’’

Visser eindigde vorig jaar als zevende op de zevenkamp bij de WK in Londen en behaalde op datzelfde toernooi ook de zevende plaats in de finale van de 100 meter horden. ,,Ik moet sowieso een keuze maken voor de EK outdoor dit jaar in Berlijn. Daar zijn de zevenkamp en de horden niet te combineren. Ik weet nu nog niet wat het gaat worden, ik vind het lastig.’’

De 23-jarige Noord-Hollandse ziet haar progressie op de horden – ze liep deze winter al een persoonlijk record van 7,91 op de 60 meter, de achtste tijd mondiaal gezien – maar wil ook nog geen afstand nemen van de meerkamp. ,,Omdat ik de overtuiging heb dat ik er op de meerkamp nog niet alles heb uitgehaald. Ik ben daar nog niet klaar mee, hoewel ik me nu al meer een hordeloopster voel dan een jaar geleden.’’