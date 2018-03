International Wester weg bij Bietigheim

Tess Wester is bezig aan haar laatste seizoen bij SG BBM Bietigheim. De keepster van het Nederlandse vrouwenhandbalteam laat op Instagram weten de Duitse club na drie jaar te verlaten.

,,Ik ben erg trots op wat we met z’n allen hebben bereikt. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging”, schrijft Wester. Het is nog niet bekend waar de 24-jarige speelster aan de slag gaat.

Wester begon haar handballoopbaan in Amsterdam en ging in 2011 keepen in Duitsland bij VfL Oldenburg. Vier jaar later maakte ze een transfer naar Bietigheim. Met Oranje behaalde Wester in december brons bij het wereldkampioenschap in Duitsland.