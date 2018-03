Omnium stilgelegd na ongeval op wielerpiste

Bij een ongeval tijdens het eerste onderdeel van het omnium voor vrouwen op de WK baanwielrennen is een jurylid ernstig gewond geraakt. De man wilde een rugnummer van de baan pakken, dat bij een eerdere val was losgeraakt. Hij werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong die net voorop was geraakt.

Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd afgeschermd behandeld. Hij werd per brancard afgevoerd naar een gereedstaande ambulance. Een woordvoerder van de UCI kon nog geen nadere mededelingen doen over de aard van de verwondingen.

De bij het ongeval betrokken renster werd in een rolstoel afgevoerd.

De scratch, het eerste onderdeel van het omnium, zal opnieuw worden verreden: over vijftien rondes in plaats van dertig.