Badr Hari wint bij rentree in Ahoy

Kickbokser Badr Hari heeft zijn rentree in de ring opgeluisterd met een overwinning. De juryleden in Ahoy wezen de 33-jarige Amsterdammer op punten aan als winnaar van het gevecht met Hesdy Gerges. Geen van beide kickboksers wist een beslissing te forceren in de drie rondes van 3 minuten.

Badr Hari stond in december 2016 voor het laatst in de ring. Hij moest toen in het prestigieuze gevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven, de wereldkampioen bij de zwaargewichten, al snel opgeven met een blessure. De Nederlands-Marokkaanse kickbokser verdween daarna achter de tralies, omdat hij een celstraf moest uitzitten voor meerdere zware mishandelingen.

Na de winst op Gerges wil Badr Hari het opnieuw opnemen tegen Verhoeven, de ‘koning’ van het kickboksen.