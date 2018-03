Ter Mors loopt in op Kodaira na zege op 1000 m

Jorien ter Mors heeft op het WK sprint in China de 1000 meter gewonnen. De olympisch kampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.14,62, een baanrecord. Daarmee maakte de Twentse schaatsster veel goed op titelhoudster Nao Kodaira, de winnares van de 500 meter. De Japanse favoriete moest op de kilometer genoegen nemen met de vierde tijd: 1.15,68.

Kodaira begint zondag aan de tweede 500 meter met een voorsprong van 0,21 seconde op Ter Mors, de nummer twee van het klassement na twee afstanden. De Amerikaanse Brittany Bowe, die op de 1000 meter als tweede eindigde (1.14,96), moet als nummer drie 0,62 seconde goedmaken op Kodaira.

Marrit Leenstra, die op de 1000 meter de derde tijd reed (1.15,31), bezet de vierde plek in de tussenstand. De Friezin staat op 1,12 seconde van Kodaira. Letitia de Jong belandde op de 1000 meter op de zesde plaats (1.16,63). Daarmee staat de debutante op de achtste plek in de algemene rangschikking, op 2,18 van Kodaira.

Ter Mors reed eerder op zaterdag op de eerste 500 meter de derde tijd (37,97). Ze sprak na afloop van een solide rit. De achterstand op Kodaira, die zegevierde in 37,23, was niettemin meteen aanzienlijk. ,,Die marge ga ik niet gelijk goedmaken op de 1000 meter”, besefte de Twentse schaatsster. De kopvrouw van Team AfterPay leek zich na het eerste onderdeel al min of meer neer te leggen bij de heerschappij van Kodaira. ,,Als zij meedoet, rijdt de rest om de tweede plek.”

Toch is Ter Mors na de eerste dag zeker nog niet kansloos voor WK-goud. Kodaira, de nummer twee bij de Winterspelen op de 1000 meter op slechts 0,26 seconden van de Nederlandse winnares, liet in haar race vooral in de slotronde (30,3) veel liggen. Ter Mors daarentegen trok prima door, met een slotronde van 29,2.