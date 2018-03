WK-brons voor Visser op 60 meter horden

Nadine Visser heeft bij de WK indoor in Birmingham brons gepakt op de 60 meter horden. De nieuwe Nederlands recordhoudster kwam in de finale op het laatste stuk sterk opzetten en snelde als derde over de finish in 7,84 seconden, achter de Amerikaansen Kendra Harrison (goud in 7,70) en Christina Manning (zilver in 7,79).

De 23-jarige Visser had in de halve finales met 7,83 seconden het Nederlands record van Marjan Olyslager verbeterd. Dat stond al sinds 1989 op 7,89, maar sneuvelde zaterdagavond in Birmingham.

De veelzijdige atlete uit Hoorn beleefde vorig jaar haar internationale doorbraak door bij de WK in Londen zowel op de meerkamp als de 100 meter horden als zevende te eindigen. Visser wordt begeleid door Bart Bennema, de coach die eerder Dafne Schippers naar de wereldtop leidde. Schippers begon als meerkampster, maar besloot zich later op de sprint te focussen en ontwikkelde zich tot een internationale topsprintster. Visser staat voor dezelfde keuze. Later dit jaar zal ze gaan kiezen tussen de meerkamp en de horden.

,,Ik voelde me in de warming-up al heel goed”,vertelde Visser na haar flitsende halve finale bij de NOS. ,,Bart zei: ik heb je nog nooit zo goed gezien in de warming-up. Ik heb iets gevonden waar ik me op moet focussen als ik in het blok zit. Dat werkte in de series nog niet helemaal, maar nu wel.”