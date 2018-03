Wendy Holdener is zeker van de eindzege in de wereldbeker op de combinatie. De 24-jarige Zwitserse skiester had zondag in Crans-Montana genoeg aan de vierde plaats om de winst veilig te stellen.

De dagzege ging naar de Italiaanse Federica Brignone, die de Zwitserse olympische kampioene Michelle Gisin net voorbleef: 1.46,47 om 1.46,50. De Slowaakse Petra Vlhova finishte in 1.46,56 als derde.