Olympisch kampioen Hanyu mist WK kunstrijden

De Japanse kunstrijder Yuzuru Hanyu ontbreekt eind deze maand bij de wereldkampioenschappen in Milaan. De 23-jarige Hanyu heeft al geruime tijd last van zijn enkel, veroorzaakt door een val eind vorig jaar tijdens de training. Ondanks die klachten wist de Japanner in Pyeongchang zijn olympische titel te prolongeren. Hij was de eerste kunstrijder in 66 jaar die daarin slaagde.

Hanyu, een sportheld in Japan, neemt een paar maanden rust om zijn rechterenkel te laten genezen. ,,Tijdens de Spelen kon ik door de pijn niet alle sprongen doen die ik wilde”, zei de schaatser, die desondanks de jury het meest overtuigde. De Japanner gaat niet naar Milaan om zijn titel te verdedigen.

Hanyu werd vorig jaar voor de tweede keer wereldkampioen. In 2014, het jaar waarin hij in Sotsji olympisch goud veroverde, was hij ook de beste. Daarna moest hij twee keer genoegen nemen met zilver achter de Spanjaard Javier Fernández.