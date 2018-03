Wüst: de beste heeft gewonnen

Ze noemde zichzelf de eerste verliezer. En zo was het in feite ook. Ireen Wüst ging bij het WK allround in Amsterdam voor haar zevende wereldtitel, maar moest haar meerdere erkennen in de Japanse Miho Takagi. ,,De beste heeft gewonnen. Ik ben als nummer twee de eerste verliezer”, sprak de 31-jarige Brabantse grootmoedig.

Takagi sloeg vrijdag op de 500 meter hard toe en schreef een dag later ook de 1500 meter op haar naam. Voor Wüst was er toen op de afsluitende 5000 meter geen redden meer aan. De onttroonde titelhoudster moest bijna 12 seconden op Takagi goedmaken, maar slaagde daar bij lange na niet in, mede door de loodzware omnstandigheden in het natte Olympisch Stadion.

,,Het ijs was op sommige plekken heel zacht, bij het inrijden ging ik bijna een paar keer onderuit. Toch ben ik er vol voor gegaan. Ik heb gestreden tot de laatste meter, maar goud zat er helaas deze keer niet in.”