Wüst moet wereldtitel aan Takagi laten

Ireen Wüst heeft op de vierde en laatste afstand bij het WK allround in Amsterdam geen wondertje kunnen verrichten. De 31-jarige schaatsster moest op de afsluitende 5000 meter bijna 12 seconden goedmaken op klassementsleidster Miho Takagi, haar Japanse tegenstandster in de laatste rit. Mede door de loodzware omstandigheden zat zo’n stunt er in het sfeervolle Olympisch Stadion geen moment in.

Wüst schreef de 5000 meter nog wel op haar naam in een tijd van 7.26,85. Takagi reed de vierde tijd (7.29,93) en stelde daarmee haar eerste wereldtitel allround veilig. Het zilver was voor de onttroonde Wüst.

De 31-jarige Annouk van der Weijden, die na dit seizoen stopt, sloot haar eerste en laatste WK allround af met de bronzen plak. De Nederlands kampioene allround sloeg in een onderling duel een aanval van Antoinette de Jong af.