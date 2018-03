Tennisster Mattek-Sands na acht maanden terug

Ruim acht maanden nadat ze huilend en schreeuwend per brancard het ‘heilige’ gras van Wimbledon verliet, heeft de Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands haar rentree gemaakt. De 32-jarige Mattek-Sands verloor weliswaar van de Française Alizé Cornet in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Miami (2-6 5-7), maar toch was het applaus na afloop vooral voor haar.

,,Ik ben blij met mijn overwinning, maar ik ben ook heel blij om Bethanie weer terug op de baan te zien”, zei Cornet, nummer 38 van de wereld. De Amerikaanse, vooral een dubbelspecialiste, gleed vorig jaar op Wimbledon uit in haar partij tegen Sorana Cirstea in de tweede ronde. Ze schreeuwde het uit van de pijn en riep herhaaldelijk om hulp, die lang op zich liet wachten. Mattek-Sands bleek een zware knieblessure te hebben opgelopen en moest een operatie ondergaan.

Victoria Azarenka, die net als Mattek-Sands een wildcard had gekregen voor het toernooi van Miami, bereikte wel de tweede ronde. De voormalige nummer één van de wereld uit Wit-Rusland versloeg de Amerikaanse Catherine Bellis met 6-3 6-0.