Herlings met inhaalraces naar tweede plaats

Jeffrey Herlings is als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Valencia in de MXGP. De 23-jarige Brabander moest in beide manches na een matige start in de achtervolging en kwam niet verder dan twee keer een tweede plaats achter Antonio Cairoli. De Italiaanse wereldkampioen greep daarmee de Grote Prijs van Valencia en kwam in de WK-stand op gelijke hoogte met de Nederlander. Beiden hebben 141 punten.

Herlings was in de eerste manche na een inhaalrace als tweede gefinisht achter de regerend wereldkampioen. In de tweede manche kwam Herlings vlak na de start ten val en moest opnieuw veel achterstand goedmaken. De Nederlander kwam als twaalfde door na de eerste ronde en ging vervolgens op jacht naar de voorste coureurs Cairoli en Gautier Paulin uit Frankrijk. Hij haalde Paulin nog in, maar kon Cairoli niet meer bereiken.

Glenn Coldenhoff kwam binnen als elfde en zevende en finishte als achtste overall.