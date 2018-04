Arruabarrena weer in tennisfinale Bogota

De Spaanse tennisster Lara Arruabarrena en Anna Karolina Schmiedlova uit Slowakije strijden zondag op het gravel van Bogota om de titel bij het Colombiaanse WTA-toernooi. Arruabarrena, als vijfde geplaatst, rekende binnen vijftig minuten af met de Sloveense Dalila Jakupovic (6-1 6-2). Schmiedlova verraste de als achtste geplaatste Ana Bogdan uit Roemenië met 6-3 6-2.

De 23-jarige Slowaakse, nummer 132 van de wereld, hoopt in Bogota haar derde titel op de WTA Tour binnen te halen. Schmiedlova won drie jaar geleden de toernooien van Katowice en Boekarest. Arruabarrena staat voor het tweede jaar op rij in de finale in de Colombiaanse hoofdstad. De 26-jarige Spaanse, 79e op de mondiale ranglijst, verloor tijdens de voorgaande editie van Francesca Schiavone. In 2012 was Arruabarrena wel de beste in Bogota. Vier jaar daarna pakte ze haar tweede titel in Seoul.