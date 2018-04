‘Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’

Schaatser Sven Kramer en oud-hockeyster Naomi van As zijn in blijde verwachting. Het sportieve liefdespaar maakte zondagmiddag de komst van de eerste baby bekend via social media. ,,Baby on the way”, liet Van As via Twitter weten.

