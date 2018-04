Podiumplek De Vries in sprintrace Formule 2

Nyck de Vries heeft zijn eerste podiumplek van dit seizoen behaald in de Formule 2. De 23-jarige Nederlander van Team Pertamina Prema Theodore Racing eindigde in de zogenoemde sprintrace op het circuit van Bakoe als derde. Zaterdag was De Vries in de eerste race uitgevallen na een stuurfout.

Op het stratencircuit van de Azerbeidzjaanse hoofdstad was de zege voor de Brit George Russell, die zaterdag nog achterop was geraakt nadat De Vries hem buiten de baan had gestuurd. Russell, die aan kop lag, eindigde nog als twaalfde, maar nam een dag later in de kortere race revanche. De Braziliaan Sergio Sette Câmara eindigde als tweede.

Zaterdag was de winst voor de Thaise coureur Alexander Albon. Bij de eerste races van het seizoen in Bahrein was De Vries als zesde en vijfde geëindigd.