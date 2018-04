Roglic wint Ronde van Romandië

De Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De slotrit van de koers uit de UCI WorldTour ging van Mont-sur-Rolle naar Genève over 182 kilometer. Zoals verwacht deden zich geen grote wijzigingen in het klassement meer voor. De rit eindigde in een massasprint, gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann van Bora-hansgrohe.

Roglic won dit jaar al de Ronde van Baskenland waarin hij ook een rit, een individuele tijdrit, won. De Sloveen, een voormalig schansspringer, pakte de leiderstrui op de tweede dag en hield stand in de klimtijdrit (2e, vrijdag) en de bergrit van zaterdag. Daarin moest hij alleen de Deen Jakob Fuglsang voor zich laten.

Vijf vroege vluchters werden ruim 10 kilometer voor de streep in Genève gegrepen door het peloton, waar de mannen van Bahrain het tempo bepaalden. Maar hun sprinter Sonny Colbrelli slaagde er niet in het werk af te maken.