Tennisster Kerkhove naar finale in Tbilisi

Tennisster Lesley Kerkhove heeft de finale bereikt van het ITF-toernooi in Tbilisi. De 26-jarige Zeeuwse, als eerste geplaatst op het hardcourt in de Georgische hoofdstad, rekende in de halve finale af met Mariam Bolkvadze uit Georgië: 7-5 6-2. Met de als derde geplaatste Ekaterine Gorgodze treft Kerkhove in de eindstrijd opnieuw een tennisster uit het gastland.

De Nederlandse nummer 221 van de wereld staat in Tbilisi voor het eerst dit jaar in de finale. Kerkhove heeft drie ITF-titels op zak. De laatste pakte ze drie jaar geleden in het Franse stadje Equeurdreville.