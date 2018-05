Lotto-renners blij met Battaglin

Verheugd meldden de renners van LottoNL-Jumbo zich na de vijfde etappe van Giro d’Italia bij de bus. Terwijl Enrico Battaglin nog de huldigingen onderging voor zijn ritzege roemden zijn ploeggenoten de Italiaan. ,,Een heel mooie overwinning van ‘Batta’. Dit was echt het plan, we hadden vol ingezet op hem”, vertelde Bert-Jan Lindeman. ,,Ook George Bennett, onze klassementsman zat er nog goed bij van voren. Robert Gesink nam het initiatief op de klim door vol door te trekken en Enrico maakt het volgens mij heel mooi af. Dit is geweldig, iets winnen in een grote ronde is echt iets speciaals.”

Koen Bouwman was niet eens verbaasd over het succes. ,,De ploeg doet het het hele jaar al goed, dus dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het was ook niet zo dat we een zege nodig hadden, maar voor onze Giro is dit supermooi.”