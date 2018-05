Borrego hoofdcoach Hornets

De Amerikaan James Borrego is de nieuwe trainer van de Charlotte Hornets, de club die eigendom is van basketballegende Michael Jordan. De veertigjarige Borrego neemt de plaats in van de vorige maand ontslagen Steven Clifford. Die moest vertrekken nadat de ploeg er niet in was geslaagd de play-offs van de NBA te bereiken.

Borrego was de afgelopen drie jaar assistent van Gregg Popovich bij San Antonio Spurs, waar hij eerder ook al werkzaam was. Ook was hij assistent bij New Orleans en Orlando. Bij die laatste club deed hij enige tijd op interim-basis ervaring op als hoofdcoach. Borrego heeft een contract voor jaar getekend bij de Hornets.