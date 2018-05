Dumoulin en Oomen één dag in Hammer Series

De wielrenners Tom Dumoulin en Sam Oomen komen alleen op de eerste dag van de Hammer Series in Limburg in actie. Het duo van Team Sunweb rijdt vrijdag de klimkoers op en rond de Vaalserberg. Het driedaagse evenement bestaat uit drie verschillende onderdelen.

Dumoulin en Oomen hebben de afgelopen drie weken de Ronde van Italië gereden. De Limburgse kopman van Sunweb eindigde als tweede achter Chris Froome, zijn Brabantse meesterknecht Oomen reed naar de negende plaats in het eindklassement.

De Giro-kopstukken van Sunweb maken zaterdag in de sprintkoers in en om het Bike Park in Sittard, vernoemd naar Dumoulin, plaats voor de Duitser Max Walscheid en Edward Theuns uit België. De ploeg bestaat verder uit de Belg Louis Vervaeke en de jonge Australiërs Jai Hindley en Michael Storer. De Hammer Series in Limburg eindigt zondag met de ploegenachtervolging.

Sunweb stuurt volgende week vijf Nederlanders naar het Critérium du Dauphiné. Roy Curvers, Lennard Hofstede, Tom Stamsnijder, Mike Teunissen en Martijn Tusveld hebben daarin gezelschap van de Duitser Phil Bauhaus en Johannes Fröhlinger.