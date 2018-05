Hogenkamp in tweede partij tegen Sjarapova

Richèl Hogenkamp en de Russin Maria Sjarapova spelen dinsdag in Parijs in de tweede partij op court Suzanne Lenglen tegen elkaar. Na het duel tussen de Canadees Denis Shapovalov en de Australiër John Millman (aanvang: 11.00 uur) is de Nederlandse tennisster aan de beurt. Haar partij tegen tweevoudig kampioene Sjarapova stond voor maandagavond op het programma, maar moest door regen op Roland Garros worden verschoven.

Kiki Bertens komt dinsdag eveneens in actie op het Franse grandslamtoernooi. De halvefinaliste van 2016 neemt het in de eerste ronde op tegen de Wit-Russische Arina Sabalenka. Op baan zeven spelen ze de derde partij van de dag.

Titelhouder Rafael Nadal maakt op het centrecourt zijn partij tegen de Italiaan Simone Bolelli af. De Spaanse favoriet won de eerste twee sets (6-4 6-3), maar kijkt in de derde set tegen een achterstand van 0-3 aan. Beiden gaan in de tweede partij op court Philippe Chatrier de strijd weer aan. Drievoudig kampioene Serena Williams speelt tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova in de vierde partij op het centrecourt.