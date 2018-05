Kolisi eerste donkere aanvoerder Springboks

Siya Kolisi zal de geschiedenis ingaan als de eerste donkere aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. De 26-jarige speler van de Stormers uit Kaapstad leidt de ‘Springboks’ komende maand in de Testserie van drie wedstrijden in eigen land tegen Engeland. Het is de eerste keer in de 127-jarige historie dat voor het nationale rugbyteam van Zuid-Afrika een donkere captain is aangewezen.

Rugby wordt in Zuid-Afrika traditioneel gezien als een sport voor de blanke minderheid. Pas na de afschaffing van de apartheid verschenen in de beginjaren negentig de eerste donkere spelers in de nationale ploeg. Niettemin domineren nog altijd voornamelijk blanke sporters en fans het rugby in Zuid-Afrika.