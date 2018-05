Nieuwe start HandbalAcademie

De HandbalAcademie voor talentvolle tieners is in ere hersteld. In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF begint in september de nieuwe opleiding. Op Papendal gaan veertien handballers intern wonen en zestien uur per week intensief trainen. ,,Het is een heel goede stap voor het mannenhandbal. Het betekent een nieuwe impuls”, legt technisch directeur Paul van Gestel uit.

Het Nederlands Handbal Verbond moest in 2016 om diverse redenen stoppen met de HandbalAcademie voor jongemannen. ,,Wij zijn erg verheugd dat getalenteerde spelers de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot tophandballers. De selectie onder achttien jaar traint al wekelijks op Papendal, maar zal nu in het fulltime programma nog intensiever worden begeleid”, aldus Van Gestel.

Edwin Kippers, Rick Louw en Ricardo Clarijs verzorgen als drietal de technische trainingen van beide HandbalAcademies (mannen en vrouwen). Laura Robben (vrouwen) en Jean Last (mannen) fungeren als keeperstrainers.