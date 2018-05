Partij Nadal afgebroken in Parijs

Titelhouder Rafael Nadal heeft zijn partij in de eerste ronde van de Open Franse titelstrijd moeten afbreken wegens regenval in Parijs. De Spaanse tennisser keek in zijn duel met de Italiaan Simone Bolelli in de derde set tegen een achterstand aan van 0-3 toen de arbitrage ingreep. De nummer één van de wereldranglijst had de eerste twee sets gewonnen: 6-4 6-3.

Het duel op Roland Garros wordt dinsdag waarschijnlijk uitgespeeld.

Nadal veroverde de titel op de Open Franse titelstrijd al tien keer. Hij won vijf keer op rij van Bolelli, die nog nooit de Spanjaard de baas was. In 2012 speelden beiden in de eerste ronde van Roland Garros eveneens tegen elkaar. Nadal zegevierde toen in drie sets (6-2 6-2 6-1).

De winnaar van het duel speelt in de tweede ronde tegen de Portugees Joao Sousa en of de Argentijn Guido Pella.