Franke nieuwe coach basketballers Leiden

Rolf Franke gaat de basketballers van Leiden trainen. De 51-jarige oud-international is door Zorg en Zekerheid Leiden aangesteld als de opvolger van Paul Vervaeck. De Belgische trainer maakte eerder al bekend dat hij volgend seizoen in zijn thuisland aan de slag gaat bij Kangoeroes Mechelen.

Franke, die zestig interlands speelde voor Oranje, heeft voor één seizoen getekend in Leiden. ,,Ik kijk ernaar uit om te werken bij de club die toonaangevend is in Nederland”, aldus Franke.

In de Nederlandse basketbalcompetitie was Franke vooralsnog alleen actief in bestuursrollen. Franke heeft ook nog geen trainerslicentie en daarom heeft Leiden om dispensatie en een versneld opleidingstraject gevraagd, zodat de oud-international alsnog als hoofdtrainer op de bank mag zitten.

De basketballers van Leiden verloren afgelopen seizoen zowel de finale van de play-offs om de Nederlandse titel als de bekerfinale van het Groningse Donar.