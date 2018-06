Jongejans stuurt vijf schoonspringers naar EK

Bondscoach Edwin Jongejans heeft vijf schoonspringers geselecteerd voor de Europese kampioenschappen. Voor de wereldkampioen van 1991 op de 1 meterplank worden de EK van begin augustus in de Schotse stad Edinburgh zijn eerste grote toernooi als bondscoach. Jongejans begon op 1 januari als opvolger van Balazs Ligart.

De 51-jarige bondscoach heeft Celine van Duijn, Inge Jansen, Joey van Etten, Pascal Faatz en Dylan Vork geselecteerd voor de EK. Jansen krijgt in Edinburgh het drukste programma. De Limburgse, die vorig jaar met Daphne Wils bij de EK in Kiev brons pakte op het onderdeel 3 meter synchroonspringen en op de WK de finale haalde op de 3 meterplank, komt uit op vier onderdelen: 1 meter, 3 meter, 3 meter synchroon vrouwen (met Van Duijn) én gemengd (met Faatz).

,,Dit toernooi is een goede graadmeter voor het eerste seizoen en een mooi moment om te bekijken wat er volgend seizoen moet gebeuren”, zei Jongejans. ,,We gaan voor zo veel mogelijk finaleplaatsen. Na hun vierde plek op de World Cup in China ben ik heel benieuwd naar wat Inge en Celine kunnen doen.”