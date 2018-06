Vijfde meerkamptitel voor turner Deurloo

Bart Deurloo en Vera van Pol hebben bij de Nederlandse kampioenschappen turnen in Rotterdam de meerkamptitel veroverd. Deurloo had na vijf van de zes toestellen slechts een nipte voorsprong. Ondanks een val op voltige en een misser op sprong verzekerde hij zich door een sterk slotstuk aan de rekstok van zijn vijfde Nederlandse meerkamptitel.

Met 82,600 punten hield hij Frank Rijken (81,150) en Casimir Schmidt (80,334) onder zich. Deurloo was in 2012, 2014, 2016 en 2017 ook al de beste in de meerkamp. Hij wist op vijf van de zes disciplines (vloer, voltige, ringen, brug en rek) een ticket voor de toestelfinales op zondag in Ahoy te veroveren.

Van Pol zegevierde met 52,00 punten. Met die score bleef ze Céline van Gerner (51,733) en Tisha Volleman (50,366) voor. Voor Van Pol was het haar derde Nederlandse meerkamptitel. De turnster van Topsport Noord was ook in 2013 en 2015 al de beste.