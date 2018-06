Succesvolle reclamemogelijkheden tijdens het WK (ook al doen we niet mee)

Momenteel is het wereldkampioenschap voetbal (WK) in volle gang. We merken er echter weinig van in Nederland, omdat Oranje zich niet heeft gekwalificeerd. Door deze tegenslag lopen we in ons land pakweg 160 miljoen euro aan niet-verkochte televisiereclames en hapjes voor tijdens de wedstrijden mis. Maar wie zegt dat je als bedrijf niet succesvol reclame kunt maken tijdens dit voetbalfestijn?

Oranje stropdassen, boa’s en toeters, het doet Oranjefans pijn dat ze die deze zomer niet tevoorschijn hoeven toveren. Niet alleen supporters lijden onder het feit dat Oranje niet in actie komt. Zo loopt de Stichting Etherreclame (Ster) 8,5 miljoen euro mis en de hele reclame-industrie verdient 50 miljoen minder, aldus de NOS. Toch zijn er talloze voetbalfans die tijdens dit WK aan de buis gekluisterd zijn. Onder meer de Rode Duivels en Die Mannschaft kunnen momenteel rekenen op veel support uit ons kikkerlandje. Dit maakt reclame maken tijdens dit voetbalfestijn zeker interessant.

Scoor met een humoristische inhaker

Een groot evenement als het WK is het perfecte moment om als bedrijf online te scoren met een humoristische inhaker. Toch laten veel bedrijven het voetbalfestijn dit jaar aan zich voorbijgaan, vermoedelijk uit angst om een verkeerde opmerking te plaatsen. Heineken nam wél de proef op de som en met succes. Het populaire biermerk plaatste op Facebook een foto van hun welbekende biertje met de tekst ‘In ’84 en ’86 waren we er ook niet bij… Over twee jaar is het gewoon weer ’88. Proost!’ Het leverde het bedrijf meer dan 7.900 likes en 517 opmerkingen op en het bericht is 550 keer gedeeld. Zeker de moeite waard dus.

Een aantal tips voor als je wilt gaan inhaken op het WK: het is vrijwel nooit toegestaan om zonder toestemming het portret van een voetballer in een commercial te gebruiken. Logo’s, zoals die van het KNVB, mag je ook niet zomaar gebruiken. Eenmalig de naam van spelers noemen is wel toegestaan.

Maak een statement

Het WK is ook het ideale moment om als bedrijf een statement te maken en daarmee volop in het nieuws te komen. Onze Zuiderburen, althans vijf grote bookmakers die verenigd zijn in de organisaties Belgian Association of Gaming Operators (BAGO), hebben dit goed begrepen. Er is geen gokreclame tijdens het WK voetbal te zien, tenminste niet tijdens de drie poulewedstrijden van de Rode Duivels. In plaats van aansporing om te gaan gokken, zijn er televisiespotjes te zien waarin jongeren worden gewaarschuwd voor gokverslaving en problematisch gokgedrag. Ook adverteren ze via kranten, websites en op sociale media. De vijf bookmakers willen jongeren hiermee erop attent maken dat ze verantwoord moeten spelen. Dit event is natuurlijk de ideale gelegenheid daarvoor, gezien het feit dat er momenteel volop op voetbalwedstrijden wordt gewed. Nederlanders gokken tijdens dit WK zelfs meer dan in 2014 toen het Nederlands voetbalelftal wel mee deed.

Voor de Belgische casino’s is het ook vast een voorproefje van wat gaat komen op het gebied van adverteren, want in 2019 worden de mogelijkheden om reclame te maken voor kansspelen fors ingeperkt. De vijf leden van BAGO willen met deze actie daarom ook waarschuwen voor de gevaren van het gebrek aan reclame. Ze zijn van mening dat gokreclame consumenten stuurt naar legale bookmakers. Geen reclame zal het bezoek aan illegale bookmakers in de hand werken.

Verzin een aantrekkelijke actie

Een slimme vorm van marketing rondom een evenement als het WK is het opzetten van acties. Dit werkt alleen als je je doelgroep goed in kaart hebt gebracht, onder meer door het raadplegen van Google Analytics. Natuurlijk zal een actie succesvoller zijn geweest als Oranje zou spelen. Maar als bijvoorbeeld voetbalfans of mensen die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld België of Marokko tot jouw doelgroep behoren, kan je zeker uitpakken. Verloot bijvoorbeeld een reis, FIFA 2018, een gesigneerd voetbalshirt of een potje bubbel voetbal. Maak de acties vooral niet te ingewikkeld, want dan haken mensen snel af.

Doe in ieder geval niet de Russische Burger King na. De fastfoodketen kreeg bakken vol kritiek op de actievoorwaarden. Daarin stond dat vrouwen kans maakten op levenslang gratis hamburgers als ze zwanger raakten van een WK-voetballer.