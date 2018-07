AG2R vervangt Geniez in de Tour voor Frank

De Franse wielerploeg AG2R heeft Alexandre Geniez in de selectie van de Tour de France vervangen voor Mathias Frank. AG2R doet met kopman Romain Bardet een gooi naar het eindklassement in de Ronde van Frankrijk.

Het management van het team vervangt Geniez omdat de Fransman niet voldoende is hersteld van zijn deelname aan de Ronde van Italië. ,,Alexander heeft niet de conditie die nodig is om een belangrijke rol in het team te spelen”, luidt de verklaring. ,,Hij wordt vervangen door Mathias Frank die met het oog op de bergetappes met zijn talent en ervaring van waarde is voor Bardet.”

,,Hoewel ik te doen heb met Alexandre, ben ik blij dat ik opnieuw aan de start sta van de grootste wedstrijd in het wielrennen”, laat Frank weten. ,,Ik hoop dat ik Romain zo lang mogelijk kan bijstaan in de bergen.”