World Team Cup terug op tenniskalender

De World Team Cup keert terug op de tenniskalender. De ATP, de organisatie voor proftennissers, gaat het toernooi voor koppels samen met de Australische bond organiseren. Vanaf 2020 staat de World Team Cup aan het begin van het seizoen weer op het programma.

Het evenement werd in 1975 voor het eerst gehouden. Tussen 1978 en 2012 streden jaarlijks twee tennissers van acht landen in de Duitse stad Düsseldorf om de titel. De World Team Cup stond weliswaar in de schaduw van de Daviscup, maar genoot toch een aanzienlijke status.

In 2020 keert het toernooi terug op de kalender. Het gaat als voorbereiding op de Australian Open dienen. De 24 deelnemende teams mogen 15 miljoen dollar (12,8 miljoen euro) aan prijzengeld verdelen. Er zijn ook punten te verdienen voor de wereldranglijst. Onduidelijk is wat de terugkeer van de World Team Cup betekent voor de Hopman Cup, het toernooi voor gemengde teams dat altijd aan het begin van het jaar in Australië wordt gespeeld.