Federer soepel langs Struff

Tennisser Roger Federer heeft zonder al te veel problemen de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Zwitser, nummer twee van de wereld en als eerste geplaatst in Londen, had niet zo veel problemen met Jan-Lennard Struff. Hij versloeg de Duitser in drie sets, 6-3 7-5 6-2.

Struff speelde voor de derde keer tegen Federer en won nog nooit een set van de achtvoudig kampioen van Wimbledon.

Federer zei nog altijd te genieten van elke partij op Wimbledon. ,,Het blijft geweldig om hier te spelen, het is mooier dan waar dan ook ter wereld. Dit was misschien geen sensationele wedstrijd, maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Hard werken, proberen goed te spelen en niemand onderschatten. Ik hoop dit nog even vol te houden.”

Struff stond voor de eerste keer in de derde ronde van een grandslam.