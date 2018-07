Sagan: er is al genoeg stress

Peter Sagan is blij dat hij Chris Froome niet is. ,,Ik zou niet in zijn schoenen willen staan momenteel”, zei de Slowaakse wereldkampioen een dag voor de start van de Tour de France. Inhoudelijk wilde Sagan niet ingaan op de vrijspraak voor de Brit, die vorig jaar in de door hem gewonnen Vuelta een positieve test aflegde op het middel salbutamol. ,,Wel vind ik het jammer dat de ophef nu mogelijk tot gevaarlijke situaties leidt met boze toeschouwers. We hebben al genoeg stress”, zei Sagan, die vorig jaar wegens onreglementair sprinten al na vier etappes naar huis moest.

,,Ik ben blij dat ik hier opnieuw aan de start sta. En ik blijf erbij: ik heb toen niets verkeerd gedaan”, keek hij terug op zijn manoeuvre die de Brit Mark Cavendish ten val bracht en deed opgeven. Voorafgaand de persbijeenkomst was er goed nieuws voor Sagan. Sponsor Hansgrohe verlengde het contract met de ploeg tot eind 2021, zoals Bora dat eerder dit jaar ook al deed. Sagan was duidelijk waarvoor hij in Frankrijk is: ritten winnen en voor de zesde keer de groene trui veroveren. ,,Dat is de ambitie, maar alles hangt natuurlijk af van de benen en van hoe de wedstrijd verloopt.”